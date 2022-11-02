Под Адажи в лесу грибник нашел подземный бункер: полиция обнаружила в нем труп человека

В середине октября недалеко от Адажи один грибник почувствовал возле бункера в лесу запах, похожий на трупный. Мужчина подумал, что в бункере могут находиться человеческие останки. Он вновь отправился туда с журналистами передачи "4-я студия" Латвийского телевидения (LTV) и, сначала казалось, что в бункере умерло какое-то лесное животное. Однако Госполиция выяснила, что останки на самом деле принадлежат человеку, личность которого до сих пор не установлена, пишет LSM.lv.

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Стражи порядка узнали о подозрительно подземном бункере из видеоролика, который грибник Лаурис опубликовал в социальных сетях, но самостоятельно найти указанное место они не смогли. Тем временем грибник вместе со съемочной группы LTV отправился в лес, чтобы дождаться приезда полиции. Он рассказал, что в этом месте раньше жили бездомные — мужчины и женщины, пили много спиртного. У них также были кошки и собака.

В ожидании сотрудников Саулкрастского участка Госполиции журналисты пришли к выводу, что невыносимый трупный запах мог исходить от мертвого животного, которое уже начало мумифицироваться. Однако после осмотра местности появились подозрения, что люди покинули лагерь в спешке. Внутри бункера на столе были оставлены вареное яйцо и телефон. Снаружи — одежда, велосипеды и довольно дорогие удочки.

Тогда ни Социальная служба Адажского края, ни местное самоуправление не могли объяснить LTV, что это были за люди, которые годами жили в Дивезерском лесу и почему они в спешке покинули поселение.

Начальник отдела Полиции порядка Саулкрастского участка Рижского регионального управления Госполиции Алдис Стивриньш сообщил, что по просьбе жителей стражи порядка выехали на место происшествия и выяснили, что в упомянутом бункере находится труп человека. Возбуждено уголовное дело и начаты все необходимые экспертизы. Личность человека пока не установлена, отметил Стивриньш.

Тело умершего находилось в позе эмбриона, одежда также уже разложилась, поэтому, просто заглянув в бункер, сложно было понять, что это — человеческие останки. В полиции отметили, что причина смерти будет установлена в ходе экспертизы в течение месяца.

"Спасибо, что помогли полиции, что проинформировали полицию о произошедшем", — заявил Стивриньш.

"4-я студия" хотела узнать, какие у муниципалитета планы относительно этого бункера, например, кто и когда сделает там уборку, однако выяснилось, что бункер является частной собственностью.