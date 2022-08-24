Сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона завершили расследование по делу об убийстве в Кадаге (Адажский край). Материалы дела переданы в прокуратуру.

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По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, убийство было совершено 19 февраля 2022 года в ходе конфликта, вспыхнувшего, возможно, на почве ревности. После словесной перепалки нападавший нанес мужчине 1978 г.р. два ножевых ранения. От полученных ран пострадавший скончался.

Подозреваемого 1991 г.р. задержали в тот же день. Известно, что ранее он уже попадал в поле зрения органов правопорядка. С 21 февраля он находится под арестом. За совершенное преступление ему может грозить от 5 до 20 лет лишения свободы или же пожизненный срок.