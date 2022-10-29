Под Айзкраукле Opel насмерть сбил велосипедистку

В пятницу, 28 октября, в Айзкрауклском крае в ДТП погибла велосипедистка, сообщили агентству LETA в Госполиции.
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Около 7.40 была получена информация об аварии на дороге Аугшлигатне-Скривери (P32) в Скриверской волости Айзкрауклского края. ДТП произошло на 66-м километре автотрассы.
По словам полиции, водитель автомобиля Opel наехал на велосипедистку, которая скончалась на месте аварии.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Всего за сутки в Латвии зарегистрировано 117 аварий, в которых пострадали 10 человек и один человек скончался.
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