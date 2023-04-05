Под Алуксне столкнулись два микоавтобуса: в одном из них были школьники

В Педедзеской волости Алуксненского края в результате аварии двух микроавтобусов в госпитализированы четыре человека, сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Начальник Зиемельвидземского участка Госполиции Валда Гибала-Лесиня сообщила, что в среду в 7.43 в полицию поступил звонок о дорожно-транспортном происшествии (ДТП).

Прибыв на место аварии на трассе Виляка-Зайцева-граница России, было установлено, что произошло столкновение двух микроавтобусов Mercedes Benz Sprinter.

"Микроавтобус с молдавскими номерами направлялся к пункту пограничного контроля в Педедзе, но съехал на повороте дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автобусом, который отправлялся из Заболовы в Лиепну", — заявила Гибала-Лесиня.

Согласно предварительной информации, в микроавтобусе с латвийскими номерами было 20 человек, 11 из которых были школьниками. Микроавтобус с детьми отправлялся в Лиепнскую основную школу, в молдавском микроавтобусе находилось четыре человека.

Представительница полиции признала, что утром в среду дороги в Алуксненском крае были покрыты снегом, а также были скользкими, поэтому автоводителям следовало выбрать безопасную скорость движения.

Госполиция начала административный процесс в связи с ДТП, выясняются обстоятельства аварии, добавила Гибала-Лесиня.

Как сообщили агентству LETA в NMPD, на месте происшествия работали четыре бригады медиков. Участниками аварии стали 16 человек, их всех на месте осмотрели сотрудники NMPD. В результате проблем со здоровьем транспортировка в больницу потребовалась четырем людям, чьи травмы врачи характеризуют как легкие и средней степени тяжести.

В свою очередь, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) с помощью гидравлических инструментов освободила одного человека.

Как сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Алуксненской краевой думы Эвита Аплока, получив информацию о ДТП, на место происшествия выехало руководства муниципалитета для выяснения ситуации и определения, необходима ли помощь самоуправления.

"Педагоги поддерживают связь с родителями школьников. В образовательном учреждении с учениками регулярно обсуждаются вопросы безопасности как в дорожном движении, так и в автобусах, в этом году этому уделяется большое внимание, поскольку увеличилось количество учеников, которые ездят в школу на автобусе. После аварии педагоги еще раз будут говорить со школьниками как о безопасности движения, так и о действиях в таких и подобных экстренных случаях", — сообщила Аплока.