Под Баложи нашли подпольный арсенал, а также краденные BMW и мотоцикл

Сотрудники криминальной полиции Баложского участка при проверке оперативной информации обнаружили в волости Даугмалес подпольный арсенал, а также угнанные ранее в Риге транспортные средства.

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По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции, обыск на территории частного хозяйства и автосервиса был проведен 15 сентября при содействии коллег из Управления криминальной полиции Рижского региона.

В ходе санкционированного обыска полиция изъяла охотничьи ружья, пистолет, автомат, 176 патронов, а также 500 литров дизельного топлива неизвестного происхождения и 41 литр нелегального алкоголя.

Кроме того, сотрудники полиции обнаружили угнанный ранее автомобиль BMW и мотоцикл Romet. Установлено, что машину украли 31 июля с ул. Вирцавас в Риге, а мотоцикл — 6 сентября с ул. Гривас. Транспортные средства возвращены законным владельцам.

По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1986 г.р., который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за имущественные преступления.

По фактам кражи мотоцикла и машины уголовные процессы начаты в Курземском участке РРУП. Также в отношении задержанного начат уголовный процесс за незаконное изготовление, приобретение, хранение и реализация оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Следствие по делу продолжается.