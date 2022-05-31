Под Балтийском рухнула часть дома, собственник которого живет в Латвии
Foto: LETA

В поселке Дивное под Балтийском (Калинигнрадская область) на дорогу обрушилась стена аварийного дома, довоенной постройки. Об этом сообщается на странице муниципалитета "Вконтакте".

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Как отмечает новостной портал "Клопс", ЧП произошло на ул. Шоссейной: не выдержали внутренние перегородки трехэтажного здания, оставшаяся конструкция может обвалиться в любой момент.

Известно, что собственник дома проживает в Латвии, поэтому администрация не вправе предпринимать какие-либо действия в отношении чужой собственности. Чтобы разыскать собственника здания, администрация обратилась в консульство Латвии.

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