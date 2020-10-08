Под Балви горел дом: в огне пожара погиб человек
Foto: F64

В минувшую среду в результате пожара в Балвском крае погиб человек, и общее число погибших в пожарах с начала года выросло до 62, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вызов на пожар в одноэтажном деревянном жилом доме в Балвском крае поступил в 12.39. Здание горело на площади 80 кв. м. В горящем здании был найден умерший человек.

По данным ГПСС за первое полугодие, в большинстве жилищ, где произошли пожары, отсутствовали дымовые детекторы, которые с 1 января этого года обязательно должны быть в квартирах и частных домах.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Что привезти на память из Вентспилса
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини