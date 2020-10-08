Под Балви горел дом: в огне пожара погиб человек

В минувшую среду в результате пожара в Балвском крае погиб человек, и общее число погибших в пожарах с начала года выросло до 62, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

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Вызов на пожар в одноэтажном деревянном жилом доме в Балвском крае поступил в 12.39. Здание горело на площади 80 кв. м. В горящем здании был найден умерший человек.

По данным ГПСС за первое полугодие, в большинстве жилищ, где произошли пожары, отсутствовали дымовые детекторы, которые с 1 января этого года обязательно должны быть в квартирах и частных домах.