Под Бауской неизвестные украли плавучую платформу понтонного мостика
Foto: F64

Плавучая платформа понтонного мостка в Лиелупе у холма в Межотне, в Рундальской волости Бауского края была украдена, сообщили в Госполиции.

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Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, кража была совершена в период с 30 июня по 5 июля.

В связи со случившимся начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства произошедшего.

Понтонный мост был установлен в рамках проекта Европейского сельскохозяйственного фонда (LEADER) и его стоимость составляет 2019 евро.

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