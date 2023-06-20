Под Бауской произошла авария: один человек погиб

Днем во вторник, 20 июня, в результате аварии в Бауском крае погиб человек, сообщили в Госполиции.
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В Курменской волости Бауского края, на повороте на Курмене, произошло столкновение двух транспортных средств. В аварии пострадали люди, один из них погиб.
Движение по дороге Вецумниеки-Нерета блокировано в обоих направлениях.
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