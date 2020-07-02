Под Даугавпилсом нашли плантацию марихуаны, также изъяты гашиш и амфетамин

По сообщению пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 26 июня в волости Бикерниеку Даугавпилсского края, на основании оперативной информации был проведен обыск, в ходе которого нашли плантацию марихуаны.

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Как отмечают в ЛРУП, всего изъято 811 кустов марихуаны, 30 граммов гашиша, 50 граммов амфетамина, а также специальное оборудование для выращивания растений, содержащих наркотические вещества.

В рамках расследования полиция задержала жителя Даугавпилсского края 1989 г.р. и жителя Саласпилсского края 1966 г.р. Следствие по делу продолжается.