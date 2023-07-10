Под Добеле спасли двух заблудившихся в лесу людей

В Добельском крае в воскресенье спасли двух заблудившихся в лесу людей, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

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Люди заблудились в лесу Аурской волости. Спасатели использовали сигнал автоцистерны, и заблудившиеся по нему сориентировались и вышли из леса.

В Елгаве и улице Меийю работники VUGD спасли человека из задымленного здания: был пожар на первом этаже пятиэтажного дома, где без присмотра оставили готовящуюся еду. Человек был передан медикам.

Также в воскресенье пожарные получили вызов в Лубскую волость Талсинского края, где горел сарай с каменными стенами, пристройка, электрический столб и крыша находящегося рядом здания.

Был вызов в Айвиекстскую волость Айзкрауклского края: на первом этаже двухэтажного дома горели вещи. Два человека эвакуировались еще до приезда пожарных.

Самый большой пожар в воскресенье был в Блискской волости Смилтенского края, горело скошенное сено и рулоны с сеном на площади 1960 квадратных метров.

Всего в VUGD поступило 43 вызова — 19 на пожары, 18 на спасательные работы, шесть ложных вызовов.