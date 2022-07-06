Под Добеле восьмилетнего мальчика нашли на обочине дороги: он ушел из дома, пока все спали

Во вторник утром сотрудники Добельского участка полиции в волости Ауру заметили, что по обочине дороги идет маленький мальчик. Взрослых рядом нет, домов поблизости — тоже.

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Сотрудники полиции остановились и хотели помочь ребенку добраться до дома. Однако им не удалось выяснить адрес мальчика и его личные данные. В связи с этим было принятое решение доставить его в центр поддержки семей и детей.

Вскоре в Добельский участок полиции обратилась женщина, которая хотела писать заявление о пропаже восьмилетнего ребенка. Оказалось, что речь идет о том самом мальчике, которого утром обнаружили полицейские.

Женщина рассказала, что сын вышел из дома, когда все еще спали. Полиция решила не возбуждать уголовный процесс, о случившемся извещен Сиротский суд.

В полиции напоминают, что одна из обязанностей родителей — заботиться о безопасности ребенка. Чтобы избежать трагических случаев, важно помнить, что каждый родитель в любое время суток должен знать, где находится его несовершеннолетний ребенок и чем занимается.