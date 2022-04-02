Под Екабпилсом перевернулась машина, погиб человек
Foto: LETA

В ночь на субботу в Випской волости Екабпилсского края автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Погиб человек, сообщает LETA.

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ДТП произошло в 1:24 на дороге Зилани-Галвакалнс. Автомобиль Audi A4 съехал с проезжей части и перевернулся. Один человек пострадал, один от полученных травм скончался на месте.

Всего в Латвии за прошедшие сутки зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия. В результате ДТП пострадали 12 человек, один погиб. Среди пострадавших было двое пешеходов и четыре велосипедиста.

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