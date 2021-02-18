Под Елгавой горел дом: в огне пожара погибли три человека и домашние животные

По информации пресс-центра Государственной пожарно спасательной службы (ГПСС), утром 18 февраля на пульт дежурного поступил сигнал из Елгавского края, где в волости Лиелплатонес открытым пламенем горел одноэтажный жилой дом с мансардой.

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Из дома спасатели вынесли тела трех погибших. Также на пожаре погибли собаки и кошки.

В 10.55 пожар повышенной степени опасности удалось локализовать. Общая площадь пожара составила 81 квадратный метр.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия. К ним также присоединились и сотрудники Госполиции. Причины возгорания устанавливаются.