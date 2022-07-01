Под Елгавой мужчина упал в зерновой элеватор: его жизнь спасти не удалось

В Кооперативном обществе сельскохозяйственных услуг Latraps погиб мужчина. Он упал в зерновой элеватор, сообщила агентству LETA представительница Latraps.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В четверг, 30 июня, в Элее мужчина 1976 года рождения при исполнении рабочих обязанностей упал в зерновой элеватор, глубина которого составляет пять метров. В результате несчастного случая сотрудник получил серьезные травмы и был госпитализирован. Сегодня, 1 июля, стало известно, что мужчина скончался.

Такая ситуация в компании произошла впервые. По неофициальной информации, произошел несчастный случай на работе. Пока сделан вывод, что люк был открыт, мужчина никуда не лез. По долгу службы он осмотрел люк и, насколько известно, сам его открыл.

Предприятие Latraps сейчас сотрудничает со всеми учреждениями, принимаются все необходимые меры, чтобы выяснить, что именно произошло. Официального заключения ни от полиции, ни от трудовой инспекции пока нет.

Все сотрудники Latraps прошли обучение, а также имеют страхование жизни. В компании указали, что будет оказана дополнительная поддержка членам семьи скончавшегося работника. Latraps также выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего.

Информация о произошедшем передана в Государственную инспекцию труда. В полиции начат уголовный процесс, расследование продолжается для выяснения обстоятельств случившегося.