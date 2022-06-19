Под Елгавой огонь охватил склад древесины, в Гробини сгорела котельная

Утром 19 июня в Валгундской волости Елгавского края произошел пожар на складе древесины, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Сообщение о пожаре в одноэтажном складском здании в Валгундской волости Елгавского края поступило в 6.30 утра воскресенья. На месте работали 31 пожарный и 10 пожарных машин.

Площадь возгорания на складе составила 400 квадратных метров, также горели дрова площадью 5 квадратных метров и прилегающий к ним штабель бревен площадью 60 квадратных метров. В 10.20 пожар был локализован, работы по дальнейшeму тушению огня были продолжены.

Во время тушения пострадал один пожарный. Первую помощь ему оказали на месте, затем он был доставлен в медицинское учреждение.

Кроме того, в ночь на 19 июня в Гробини Южно-Курземского края сгорела котельная площадью 200 квадратных метров. Вызов о возгорании поступил в пожарную часть в 1.02 ночи. Позже было установлено, что открытым пламенем горит одноэтажная котельная. Пожар был потушен в 5.10. В тушении пожара участвовали расчетные команды из Гробини и Гавиезе.

В целом за минувшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу поступило 63 вызова: 14 - на пожары, 36 - на спасательные работы, а еще 13 звонков оказались ложными.