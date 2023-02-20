Под Гулбене столкнулись две легковушки: один погибший

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, в минувшее воскресенье, в 17.00 в волости Ранкас Гулбенского края столкнулись два легковых автомобиля.

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С помощью гидравлических инструментов спасателям удалось извлечь из одного поврежденного автомобиля погибшего. Еще три человека смогли выбраться своими силами.

Обстоятельства и причины ДТП будет сообщены полицией позже.