Под Гулбене столкнулись две легковушки: один погибший

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, в минувшее воскресенье, в 17.00 в волости Ранкас Гулбенского края столкнулись два легковых автомобиля.
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С помощью гидравлических инструментов спасателям удалось извлечь из одного поврежденного автомобиля погибшего. Еще три человека смогли выбраться своими силами.
Обстоятельства и причины ДТП будет сообщены полицией позже.
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