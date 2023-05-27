Под Иецавой столкнулись мотоцикл и автобус: два человека погибли
Foto: LETA

Минувшей ночью на Бауском шоссе в результате столкновения мотоцикла с автобусом погибли два человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Авария произошла около 23:50 в Иецавской волости. Погибли водитель и пассажир мотоцикла. Полиция расследует обстоятельства ДТП.

В пятницу на дороге Добеле-Бауска в Аурской волости столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Volvo. В результате аварии пострадали три человека, один из них позже скончался в больнице.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 166 дорожно-транспортных происшествий, в 19 авариях пострадали 23 человека, в результате двух аварий погибли три человека.

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