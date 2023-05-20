В пятницу вечером сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) получили вызов на озеро в волости Берзиню Краславского края. Там перевернулась лодка, в которой находились два человека.

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Спасатели обнаружили в воде тело одного человека. Поиски второго продолжались до полуночи, но найти его не удалось. В субботу поиск будет продолжен.

Кроме того, пресс-служба VUGD сообщает, что в пятницу в 17.27 была получена информация о пожаре в помещениях автосервиса на улице Маза Ренцену в Риге. Площадь возгорания на первом и втором этажах составила 120 кв метров. Пожар удалось потушить к девяти часам вечера.

В пятницу после обеда в Елгаве, на улице Вискалю, горела сухая трава и кусты на площади в четыре гектара,

В целом VUGD за сутки получила 51 вызов: 24 на пожары, 11 — в связи со спасательными работами и 11 ложных.