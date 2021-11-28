Под Краславой произошел пожар в жилом доме: погибли два человека

В результате пожара в Краславском крае погибли два человека, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

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Вызов на пожар в Удришской волости поступил в 3.29. О пожаре сообщил проезжавший мимо человек.

Одноэтажный жилой дом площадью 96 квадратных метров был полностью охвачен огнем. Когда на место происшествия прибыли пожарные, крыша дома уже обрушилась.

На месте происшествия были найдены двое погибших. Пожар был локализован в 05.19.

В целом за прошедшие сутки VUGD получила 42 вызова, в том числе 15 на пожары.