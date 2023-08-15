Под Краславой в ДТП погиб водитель
Foto: LETA

В результате дорожно-транспортного происшествия в Андзельской волости погиб водитель легкового автомобиля, сообщили в Государственной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Водитель автомобиля Audi A6 не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и перевернулся. Водитель скончался от полученных травм на месте происшествия. Полиция расследует обстоятельства аварии.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 140 дорожно-транспортных происшествий, 23 человека получили травмы, один погиб.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 312 протоколов, в том числе 168 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом виде возбужден один административный и десять уголовных процессов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Telemedicīna, sieviete biznesā un ambīcijas. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе