Под лед во время игры провалились два ребенка: один из братьев утонул

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, 4 января в волости Таргалес Вентпилсского края произошла трагедия: под лед на реке Пацкуле провалились и стали тонуть два ребенка. Спасти удалось лишь старшего мальчика, младший утонул.

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Как отмечает Degpunktā, дети играли у реки, неподалеку от своего дома. Свиедтелем трагедии стала мать, которая сразу же бросилась спасать детей, но удержать обоих сыновей ей мешало сильное течение: младшего сына унесло вдоль берега вперед. На помощь женщине также бросился и проезжавший в это время по мосту водитель автомобиля.

К моменту приезда спасателей одного мальчика удалось вытащить на берег. Прибывшие сотрудники ГПСС незамедлительно приступили к поискам второго ребенка, его удалось найти в 300 метрах от того места, где он провалился под лед. Их работу затрудняло сильное течение и лед.

До приезда скорой пожарные оказывали спасенному ребенку первую медицинскую помощь.