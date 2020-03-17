Под Лиепаей погиб бывший владелец гостиницы

В минувший понедельник в волости Оттанькю в результате несчастного случая не совместимые с жизнью травмы получил бывший владелец отеля Nīcava Айнис Б. Об этом сообщает "Курземес вардс".

Как отмечает издание, к моменту приезда скорой помощи мужчина уже не подавал признаков жизни. Госполиция подтвердила, что под Лиепаей в результате несчастного случай погиб человек, однако от комментариев воздержалась.

Управляющий волостью Оттанькю Андрис Бишофс пояснил, что погиб бывший владелец отеля Nīcava, который занимался производством березового сока. Обстоятельства ЧП выясняются.