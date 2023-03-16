Под Лудзой орудует злоумышленник с топором; следствие затянулось, психиатрическая экспертиза опаздывает

Уже около года жители поселка Нирза в Лудзенском крае жалуются на соседа, который ходит по деревне с топором в руках и портит и частную, и муниципальную собственность. Госполиции об этом известно, а человека задержали. В отношении нарушителя начато с десяток различных процессов, но следствие затягивается и мужчина регулярно возвращается домой. Соседи чувствуют себя беспомощными и уже не знают, куда жаловаться, пишет Latgales reģionālā televīzija.

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"Мы заложники по месту жительства", — говорят жители Нирзы. Мужчина с топором регулярно ведет себя агрессивно и портит чужое имущество. В марте он разбил топором стекла у трех машин, крыши, пострадали и другие предметы. Но куда больше, чем материальным ущербом, соседи напуганы тем, что не могут себя ощущать в безопасности и что агрессивный сосед может угрожать их детям.

"Как я их пущу играть во двор, когда он ходит с топором на вот таком топорище! Мы остались тут без машин", — поделился местный фермер Андрей Расименок.

Другой сосед высказал опасения, что порчей машин дело не кончится:

"Я так думаю, следующее будет — что он кого-то этим топором убьет. Кажется, вот он с этим топором идет с халтуры, но буквально через сто метров бежит женщина в истерике — потому что все окна в библиотеке выбиты!"

"Я закрыла магазин и убежала к соседке, — рассказала владелица нирзенской торговой точки Елена Казакова. — Он пришел, взломал замок, порубил двери, выбил окна".

Сельчане написали несколько заявлений в Госполицию, где после задержания агрессивного соседа у полицейских возникли сомнения в его вменяемости.

Полицейские вызвали "неотложку", и подозреваемого отвезли в психоневрологическую больницу, где тот сейчас и находится, сообщил журналистам начальник следственного отдела Северолатгальского участка Латгальского регионального управления Госполиции Гунтарс Крачус.

По прогнозам, пациент 1987 г.р. может пробыть на попечении медиков около месяца. За один только март месяц полиция завела на него шесть уголовных дел. Еще два уже переданы в суд. В полиции указывают на абсурдность ситуации: если врачи решат выпустить пациента, никто не может дать гарантий, что он не станет снова проявлять насилие. В полномочия полиции изоляция такого душевнобольного человека от общества не входит, пояснил Крачус:

"Это вопрос, о котором я призываю шире дискутировать со специалистами Минздрава".

В Минздраве журналистам Latgales reģionāla televīzija пояснили, что решение о принудительном лечении может принять суд, и критерии для этого содержатся в международных правовых актах:

"Помещение в больницу против воли пациентам возможно лишь в определенных случаях. Например, если пациент угрожал или старался причинить физический вред себе или другому лицу, и лечащая персона констатирует, что это такие психические отклонения, последствия которых могут быть очень серьезными. Если это опасно для общества, могут быть применены принудительные способы лечения".

Тем временем жители Нирзы уже отчаиваются, потому что не знают, где просить помощи.

"Я через телевидение хочу обратиться к общественности. Мы бессильны в такой ситуации. Душевнобольной человек с топором в руках терроризирует деревню. Его нужно изолировать от общества, потому что есть больные миролюбивые, пусть они живут себе среди нас — но тех, кто с топором ходит, их изолировать надо! Дорогие представители власти, медики, полицейские — сделайте хоть что-то!" — сказал Василий Расименок.

В начале марта подозреваемому была проведена психиатрическая судебная экспертиза. Заключения по ней все еще нет. Если судебные эксперты все же сочтут этого человека вменяемым — нужно будет дожидаться решения суда, и процесс в очередной раз затянется.