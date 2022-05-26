Под Лудзой возник крупный пожар: площадью в два гектара горела прошлогодняя трава

В среду, 25 мая, в Лидумниекской волости Лудзенского края возник пожар. Горела прошлогодняя трава площадью в два гектара и куча веток площадью в четыре квадратных метра, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Как указали в VUGD, вызов на место происшествия поступил в 11.17, в 12.15 пожар был ликвидирован.

За минувшие сутки спасатели также выезжали на вызовы о горящем мусоре, электрическом трансформаторе, проводах бойлера, прошлогодней травы, рулонов соломы, дома, бани, крыши жилого дома и оставленной без присмотра подгоревшей еде.

В целом в VUGD поступило 42 вызова — 13 по тушению пожаров, три из которых были пожарами прошлогодней травы, 23 по спасательным работам, а шесть вызовов были ложными.