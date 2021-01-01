Под Новый год в Добельском районе сгорели 900 домашних птиц; коров и свиней спасли
Foto: AP/Scanpix/LETA

В канун нового года на ферме в Добельском районе сгорели около 900 домашних птиц. Спасателям удалось вывести из огня коров, кроликов и свиней, сообщила LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

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Спасатели получили вызов на этот пожар утром в четверг. Сгорела крыша фермы площадью 300 квадратных метров. Пожарным удалось спасти 16 коров, 10 кроликов и 20 свиней, но, по информации хозяйки, погибли 900 домашних птиц, пояснила Витола.

Всего за прошедшие спасателям поступило 72 вызова, из них 30 - на пожарные и 19 - на спасательные работы, а 23 звонка оказались ложной тревогой.

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