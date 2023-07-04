Под Огре автомобиль съехал с дороги и перевернулся: один человек погиб
Foto: Pixabay

В минувшие сутки в автоаварии погиб один человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Во вторник, 4 июля около 4:30 утра в Огресгальской волости Огрского края автомобиль Audi A6 съехал с дороги и перевернулся. В дорожно-транспортном происшествии погиб один человек. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Вчера в стране зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 23 человека, один человек погиб.

Оформлено 340 административных протоколов о нарушении правил дорожного движения, в том числе 154 за превышение скорости и 5 за агрессивное вождение.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено два административных и три уголовных дела, а также одно уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

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