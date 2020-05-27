Под Огре горел ангар: площадь пожара составила 1800 кв.метров

В среду, 27 мая, во второй половине дня возник пожар площадью 1800 кв. м в одном из ангаров в Огрском крае, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). Примерно в 15:30 пожар был локализован.

От пожара пострадало кирпичное здание ангара. Площадь пожар на крыше здания составила 1800 кв.м.

Было предотвращено распространение огня на соседнее здание. До прибытия пожарных на место происшествия из ангара эвакуировались пять человек, из соседнего здания - семь человек.

В 11.26 ГПСС получила вызов в Мадлиенскую волость Огрского края, где загорелась крыша ангара.

Как сообщила представитель ГПСС Агрита Витола, на месте происшествия работали 38 пожарных. В тушении пожара были задействованы четыре автоцистерны и две автолестницы.