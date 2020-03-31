Под Огре горел жилой дом: в огне пожара погиб человек
Foto: DELFI Aculiecinieks

За прошедшие сутки в Латвии потушено 47 пожаров, в огне погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

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Сообщение о пожаре в Огрском крае поступило в 16:30. Здесь на площади 90 квадратных метров горел двухэтажный жилой дом, из которого пожарные вынесли одного человека, но медики констатировали его смерть.

За минувшие сутки десять пожаров было потушено в краях Латвии, два — в Риге, пять — в других городах. Также в понедельник было потушено 30 пожаров прошлогодней травы и один лесной пожар.

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LETA

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LETA
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