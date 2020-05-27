Под Огре горит ангар: площадь пожара составляет 1800 кв.метров
Foto: LETA

В среду возник пожар площадью 1800 кв. м в одном из ангаров в Огрском крае, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В 11.26 ГПСС получила вызов в Мадлиенскую волость Огрского края, где загорелась крыша ангара. Как сообщила представитель ГПСС Агрита Витола, общая площадь здания составляет 1800 кв. м, и крыша горит по всей площади.

На месте происшествия работают 38 пожарных, которые пытаются ограничить распространение огня. В тушении пожара задействованы четыре автоцистерны и две автолестницы.

Информации о том, что в результате пожара пострадали люди, пока нет.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form