Под Олайне загорелся лес на площади 3,5 гектара

Недалеко от Медемциемса, Олайнский край в понедельник днем загорелся лес на площади 3,5 га, сообщили в Государственной службе леса.
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Около трех часов дня пожар был локализован, однако работы на месте продолжаются. Работают шесть автоцистерн Службы леса и четыре автоцистерны Государственной пожарно-спасательной службы.
Причины возгорания пока неясны.
Всего в этом году зарегистрировано уже 180 лесных пожаров, выгорело 118,5 га леса.
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