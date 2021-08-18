Под Резекне конфисковали 1200 кустов марихуаны и задержали четырех человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

На прошлой неделе полиция ликвидировала в Резекненском крае плантацию марихуаны и задержала организованную преступную группу, сообщает LETA.

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Полиция получила информацию о людях, которые, возможно, связаны с незаконным выращиванием марихуаны. Были проведены оперативные действия, в том числе обыск, и была найдена плантация. Изъято около 1200 кустов.

Задержаны двое мужчин 1979 года рождения, а также мужчины 1983 и 1999 года рождения. Двое из подозреваемых арестованы.

За выращивание растений, содержащих наркотические вещества, предусмотрено лишение свободы до двух лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы либо денежный штраф.

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