Под Резекне перевернулся микроавтобус: один человек погиб

В пятницу, 14 июля, в Кантиниекской волости Резекненского края в результате аварии микроавтобуса погибла женщина, сообщили порталу Delfi в Государственной полиции.

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Примерно в 9.30 по неясным на данный момент причинам микроавтобус Mercedes Benz съехал с дороги Сакстагалс-Лиужа и перевернулся. Водитель транспортного средства с травмами доставлен в медицинское учреждение, а пассажирка микроавтобуса скончалась.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) сообщили, что приблизительно в 9:30 на место происшествия были вызваны спасатели, которые с помощью гидравлических инструментов извлекли тело погибшей из автомобиля.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 125 аварий, в них пострадали 27 человек и один погиб.

Среди пострадавших были два пешехода, пять велосипедистов и три водителя электросамокатов.

В целом в сфере дорожного движения принято 450 решений об административных нарушениях, в том числе 222 за превышение скорости и четыре за агрессивное вождение.

В свою очередь, за вождение в состоянии алкогольного опьянения начато два процесса об административных нарушениях и девять уголовных процессов.

Автомобиль будет конфискован у шести водителей, а с трех водителей будет взыскана стоимость транспортного средства.