Под Ригой найдено тело пропавшего 19-летнего юноши

Волонтерская организация Bezvests.lv сообщает, что в Приедкалне, в одном из водоемов найдено тело 19-летнего Арсения Астапова, объявленного в розыск 22 мая.

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Волонтеры провели несколько поисковых мероприятий на воде. В минувшие выходные тело Арсения без признаков жизни нашли его близкие.

"Наша организация выражает глубокие соболезнования семье Арсения. Хотим выразить благодарность жителям Приедкалне за отзывчивость и содействие", — сообщает Bezvests.lv.