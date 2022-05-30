Под Ригой найдено тело пропавшего 19-летнего юноши
Foto: Bezvests.lv

Волонтерская организация Bezvests.lv сообщает, что в Приедкалне, в одном из водоемов найдено тело 19-летнего Арсения Астапова, объявленного в розыск 22 мая.

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Волонтеры провели несколько поисковых мероприятий на воде. В минувшие выходные тело Арсения без признаков жизни нашли его близкие.

"Наша организация выражает глубокие соболезнования семье Арсения. Хотим выразить благодарность жителям Приедкалне за отзывчивость и содействие", — сообщает Bezvests.lv.

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