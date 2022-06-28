Под Ригой найдено тело пропавшей девушки: подозреваемый, возможно, пытался совершить суицид

Расследуя дело о пропавшей без вести девушке, у полиции появились подозрения, что против нее могло быть совершено преступление. В минувший понедельник полиция нашла тело пропавшей, а также задержала подозреваемого — ее приятеля. В ходе следствия полицейские предотвратили возможную попытку самоубийства подозреваемого и задержали его.

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По информации пресс-центра Госполиции, 27 июня была получено сообщение о том, что днем ранее без вести пропала девушка 2003 г.р., которую в последний раз видели в Царникаве вместе с приятелем 2004 г.р.

К расследованию дела подключились сотрудники 1-го и 2-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона при содействии своих коллег из уголовного розыска. Вечером того же дня тело девушки со следами насильственной смерти нашли в лесном массиве Царникавы.

Также полиция получила сообщение, что знакомый девушки, с которой ее видели в последний раз, находится на крыше одной из многоэтажек Риги и, возможно, хочет покончить жизнь самоубийством.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудник Государственной пожарно-спасательной службы, а также Госполиция. В результате совместных действий 18-летний юноша был задержан.

В рамках уголовного процесса задержанный признан подозреваемым по ч.5 ст. 117 Уголовного закона Латвии — убийство при отягчающих обстоятельствах.

Следствие по делу продолжается. Полиция устанавливает мотивы и обстоятельства преступления.