Под Ригой убита женщина: преступники планировали убийство, чтобы забрать деньги

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Рижского регионального управления полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве.

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Как отмечают в пресс-центре РРУП, 18 апреля в Гаркалне, в одной из квартир соседка обнаружила тело женщины 1963 г. р. со следами насильственной смерти: эксперты констатировали многочисленные ножевые ранения.

По делу был начат уголовный процесс, в рамках которого следователи выяснили, что к убийству могут быть причастны знакомые убитой — мужчина и женщина. Преступники заранее спланировали убийство, чтобы забрать ее накопления, которые она хранила дома.

Подозреваемые знали распорядок дня своей знакомой, поэтому в один из дней дождались, когда она вернется с работы, после чего убили, а затем похитили деньги.

Задержанные мужчина 1994 г.р. и женщина 1992 г.р. ранее не судимы.