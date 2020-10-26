Под Ригой задержали подозреваемого в убийстве в Эстонии
Foto: Valsts policija

Департамент полиции и погранохраны в субботу получил от латвийских коллег сообщение о задержании в окрестностях Риги подозреваемого в совершении убийства Романа Глуховченко.

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"Мы связывались с коллегами из Латвии и знаем, что задержание происходило на улице и никто не пострадал", — сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

По словам руководящей ведением уголовного делопроизводства окружного прокурора Келли Круузимяги, начинается работа по доставке Глуховченко в Эстонию.

"Теперь вместо розыска мы сможем сконцентрироваться только на сборе доказательств", — сказала прокурор.

Утром 22 августа в полицию поступило сообщение о драке на Ляэнемере теэ. По первоначальным данным, конфликт начался в увеселительном заведении и участники конфликта не были знакомы. Конфликт продолжился на улице, где с ножом напали на 26-летнего мужчину, вследствие чего пострадавший скончался в больнице.
В ходе драки пострадали 31-летняя женщина и 39-летний мужчина, которых отправили на домашнее лечение после оказания первой помощи.

Полицией было установлено, что подозреваемыми являются Максим Васильев, Илья Гайдаленко и Роман Глуховченко. Васильев и Гайдаленко были задержаны и взяты под стражу в августе.

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LETA

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LETA
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