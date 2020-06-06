Под Саласпилсом загорелись отходы и два трактора: жителей предупредили об опасном дыме

В субботу, 6 июня, на территории занимающегося переработкой пластмассы предприятия произошел пожар. Как сообщила LETA со ссылкой на Государственную Пожарно-спасательную службу, загорелись отходы и два трактора.

Вызов на место происшествия пожарные получили в 13:40. Как видно на присланной в редакцию DELFI фотографии, которую сделала читательница Дина М., на территории было очень сильное задымление.

На месте было задействовано 37 пожарных и восемь автоцистерн, а также пожарная автолестница.

В 15:52 пожар был локализован, его общая площадь составила 2000 квадратных метров.

Отметим, что пожарные также распространили призыв к жителям окрестностей предприятия закрывать окна и по возможности перекрыть вентиляцию, если они почувствуют запах дыма.