Под Салдусом в результате взрыва обрушилась часть двухэтажного дома, пострадали три человека

В результате взрыва в Новадниекской волости Салдусского района в пятницу обрушилась часть двухэтажного жилого дома, из которого были спасены два человека. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме-Бирзиня.

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В пятницу, 22 июля, в 12.46 в VUGD поступил вызов в Новадниекскую волость Салдусского края, где произошел взрыв. Прибывшие на место пожарные и спасатели обнаружили, что часть дома обрушилась и внутри могут находиться люди.

Пожарные спасли двух человек, вывели их из опасной зоны и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи. Еще один человек выбрался со второго этажа здания своими силами.

Около 13:00 вызов в Межвиди Новадниекской волости поступил и в полицию, сообщила агентству LETA старшая специалист по связям с общественностью Государственной полиции Анце Розите.

По первоначальным данным Госполиции, могла произойти утечка газа, в результате которой произошел взрыв. Начат уголовный процесс. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Как сообщила агентству LETA представительница Салдусской полиции Инга Витола, на место происшествия прибыли четыре медицинские бригады. Пострадавших было трое. В медицинское учреждение доставлены два человека — один в состоянии средней тяжести, второй в тяжелом состоянии.

Авария произошла в двухэтажном жилом доме с пятью приватизированными квартирами, сообщил председатель Салдусской краевой думы Марис Зустс. Взрыв мог быть вызван утечкой газа, но это будет установлено в ходе расследования.

Все жильцы дома поселились у родственников, так как пребывание в доме опасно для жизни.

"Здание состоит из трех частей, один угол полностью обрушился и восстановлению не подлежит, а среднюю часть можно укрепить и отремонтировать. Другой конец дома не пострадал. Жильцы смогут вернуться в здание после того, как инженер-строитель даст заключение о техническом состоянии здания", — добавил мэр.