Под Сигулдой мужчина украл два флага Украины. За это его наказали общественными работами

Прокуратура окрестностей Риги в качестве наказания назначила 140 часов общественных работ мужчине за кражу двух украинских флагов в Сигулдском крае.

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Согласно обвинению, мужчина в конце марта, исходя из корыстных побуждений, снял с флагштоков двух зданий в Сигулдском крае вывешенные там флаги Украины и унес их с места происшествия.

Таким образом, самоуправлению Сигулдского края был причинен имущественный ущерб на сумму более 54 евро. Заявление о возмещение компенсации от муниципалитета получено не было, поскольку украденные флаги удалось вернуть.

Обвиняемый полностью согласился с юридической квалификацией и объемом инкриминируемого ему преступления, а также полностью признал свою вину и выразил сожаление о содеянном.

В связи с войной России в Украине Госполиция в Латвии зафиксировала ряд нарушений закона и преступлений, в связи с чем начато 30 уголовных процессов, заведено более 60 административных дел и более 120 ресорических проверок.

В абсолютном большинстве случаев ресорические проверки или административные процессы были начаты в связи с изображением символов военной агрессии России или хулиганскими действиями, которые нарушали общественный порядок.

В свою очередь, преступлений по отношению к украинцам мало: чаще всего выявляются повреждение автомобилей или кража номерных знаков. По факту этих происшествий начаты уголовные процессы. То же самое происходит и в связи с кражей и порчей украинских флагов. Совершившие эти правонарушения уже выявлены и задержаны.

Однако данные случаи не носят массовый характер, подчеркнули в полиции.