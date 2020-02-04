Под Сигулдой найдено тело автоспортсмена Элексиса: у семьи и полиции разные версии его гибели

В рамках начатого уголовного процесса полиция расследует обстоятельства смерти латвийского автоспортсмена Ника Элексиса. Версии очевидцев о драке, которая предшествовала смерти молодого мужчины, разнятся, многие детали трагедии о сих пор не установлены. Чтобы добиться правды, семья решила нанять независимых экспертов.

По информации Degpunktā, в конце прошлой недели под Сигулдой, в гостевом доме Vālodzes отмечали юбилей. Затем там произошла драка, в которой Элексис получил телесные повреждения. Мать спортсмена и другие свидетели сообщили, что на парня напал один из участников вечеринки — спасатель.

Мать Никак Элексиса рассказала, что драка происходила на улице, чтобы никому не мешать. Одна из участниц застолья видела, как спортсмен защищается от нападавшего скамейкой, поскольку нападавший был очень большой и мускулистый.

"На этой частной вечеринке присутствовали сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы. Это официальная информация. Однако информации о представителях Госполиции или муниципальной полиции на этой вечеринке нет", — сообщил начальник Сигулдского участка муниципальной полиции Марис Риекстиньш.

" У меня есть подозрения, что эти люди хотят договориться, хотят изменить показания, хотят обойти справедливость. Каждый говорит иначе. Слышали уже много версий — что сел в машину, что Нику специально вызвали машину и уехал домой. Кто-то говорит, что видел, как мой ребенок садился в одну машину со вторым участником драки", — рассказывает Сандра.

После конфликта в гостевом доме Ник исчез. В ходе длительных поиска его тело без признаков жизни нашли в одном из дворов. Мать спортсмена уверена, что полиция, прибывшая на место происшествия, когда там была драка, не выполнила свои обязанности. В частности, пострадавшему не вызвали скорую. Однако в местной муниципальной полиции утверждают, что у них не было оснований передавать Элексиса медикам в принудительном порядке.

"В ходе разговора и с одним, и со вторым участником драки было установлено, что у одной стороны к другой нет никаких претензий, поэтому окружающим было непонятно присутствие полиции. Формально был задан вопрос, нужна ли медицинская помощь, но от нее парень отказался. Поскольку претензий не было, стороны пожали друг другу руки и продолжили веселье. Конечно, мы передали информацию Госполиции", — указал Риекстиньш.

В Госполиции пояснили, что они были проинформированы о полученных спортсменом телесных повреждениях, однако Ник отказался от медицинской помощи, а также от заявления.

Согласно официальной версии, Ник Элексис скончался от переохлаждения, однако родные автоспортсмена подозревают, что во время драки парень получил более серьезные травмы, чем указано в заключении, где был зафиксирован только перелом носа. Следствие продолжается.