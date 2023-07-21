Под Талси горит лес: площадь пожара превысила 4 гектара

В Талсинском крае, возле Вандзене горит лес. Как сообщает Государственная служба леса, на данный час общая площадь пожара составляет 4, 23 га.

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Известно также, что пожар локализован, но работы по тушению леса продолжаются.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг возгорания расположен на мокром участке, где, вероятно, кто-то собирал ягоды и мог выбросить окурок.

Работы по тушению пожара затрудняет густой слой торфа.