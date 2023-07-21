Под Талси горит лес: площадь пожара превысила 4 гектара
Foto: Unsplash

В Талсинском крае, возле Вандзене горит лес. Как сообщает Государственная служба леса, на данный час общая площадь пожара составляет 4, 23 га.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Известно также, что пожар локализован, но работы по тушению леса продолжаются.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг возгорания расположен на мокром участке, где, вероятно, кто-то собирал ягоды и мог выбросить окурок.

Работы по тушению пожара затрудняет густой слой торфа.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Ko darīt Limbažos? Idejas izzinošām un lustīgām brīvdienām
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Ko darīt Limbažos? Idejas izzinošām un lustīgām brīvdienām
Kā Latvijai skolot labus līderus. Saruna ar filozofu Ventu Sīli
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Klejojošā bāka, dabas miers un vēsture. Pieredzes Limbažu novadā