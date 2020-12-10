Под Тервете два человека провалились под лед и утонули
Foto: LETA

В среду в Терветском крае утонули два человека, провалившиеся под лет. Еще один утонувший был вытащен из водоема в Саласпилсе, сообщает LETA.

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В 20:40 в среду Государственная пожарно-спасательная служба получила информацию о том, что в Терветском крае на льду находятся два человека. Прибыв на место, спасатели встретили свидетеля, который рассказал, что люди провалились под лед. Он показал место происшествия — оно было примерно в 20 метрах от берега. Когда спасатели добрались до этого место, людей над водой уже не было видно.

Обоих погибших нашли в течение двух часов — одного возле спасатели Добельской части, другого спасатели Елгавской части.
Одного погибшего также извлекли из водоема в Саласпилсе.

В озеро Лудзас днем 9 декабря провалился рыбак. Его спасли и передали медикам.

VUGD напоминает, что сейчас лед только начал образовываться, и находиться на льду опасно.

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