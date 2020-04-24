Под Тукумсом полиция начала административное дело о несоблюдении дистанции при драке
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Госполиция начала административное производство о мелком хулиганстве и несоблюдении дистанции при драке в Слампе, сообщила агентству LETA представитель Земгальского регионального управления полиции Даце Калниня.

В распоряжение правоохранительных органов попала видеозапись о драке, которая произошла в Слампе Тукумсского края в начале недели. Полиция установила личности участников драки, которых было более пяти. Все они должны явиться в полицию для дачи объяснений.

Кодекс административных нарушений предусматривает за нарушение запретов, введенных во время чрезвычайного положения, штраф для физических лиц в размере от 10 до 2000 евро, для юридических — от 140 до 5000 евро.

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LETA

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LETA
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