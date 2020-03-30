Под Валкой мужчина выстрелил в оппонента из охотничьего ружья
Foto: stock.xchng

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции (ВРУП), в конце прошлой недели под Валкой был ранен мужчина.

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Как отмечает ВРУП, драматическим событиям предшествовал конфликт, после которого мужчина 1947 г.р. взял ружье и выстрелил в оппонента. Пострадавший доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, а подозреваемый задержан.

По данным полиции, на месте происшествия изъято несколько единиц охотничьего оружия и патроны. За попытку убийства подозреваемому может грозить от 5 до 20 лет лишения свободы.

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