Под Валмиерой задержан пьяный водитель автобуса: концентрация алкоголя на выдохе — 1,88 промилле

В среду, 31 марта, в Валмиерском крае был задержан водитель автобуса в состоянии алкогольного опьянения в 1,88 промилле, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В 15.35 сотрудники полиции задержали водителя автобуса. В ходе проверки выснилось, что концентрация алкоголя на выдохе мужчины составила 1,88 промилле.

В Госполиции добавили, что во время проверки в автобусе не было пассажиров. По факту случившегося начат административный процесс.

Кроме того, в минувшие сутки в Видземском регионе полиция задержала пять пьяных водителей.

Вскоре после полуночи в Салацгриве, на улице Валмиерас, стражи порядка остановили Volkswagen Passat. Водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии и без водительских прав. Концентрация алкоголя на выдохе составила 1,95 промилле. Начат уголовный процесс.

Тем временем, в Вараклянах, на улице Ригас, водитель Volkswagen Passat нарушил правила дорожного движения, будучи за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения — 0,77 промилле.

В Мадонском крае, на 28-м километре трассы Плявиняс-Мадона-Гулбене мужчина находился за рулем Volkswagen Golf в нетрезвом состоянии. Концентрация алкоголя на выдохе составила 1,82 промилле. По всем данным нарушениям возбуждены административные дела.