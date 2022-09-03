Под Вентспилсом пожарные потушили горящую кучу веток и спасли котенка

В субботу, 3 сентября, пожарные Вентспилсской части отправились в Варве, где горела куча веток и сосновой коры, площадь горения составила 120 квадратных метров. Уже после того, как пожар был потушен, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) наши под кучей маленького котенка, сообщается на странице VUGD в Facebook.

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В субботу пожарные из Вентспилса отправились в Варве, а после тушения пожара и закатки шлангов они услышали слабое, но настойчивое мяуканье, исходящее от ранее горевшей кучи.

Пожарные стали копаться в сгоревших ветках и под корнями дерева нашли маленького мокрого котенка, который чудом уцелел в огне и воде.

Спасатели завернули котенка в одеяло и решили, что возьмут его с собой в часть, чтобы высушить, отогреть и покормить животное, сообщили в VUGD.

Сначала пожарные собирались найти котенку новый дом, но “смотря на маленький комочек, у которого столько смелости и жажды жизни” решили его оставить в части, поскольку “он закален огнем - значит, наш”.

На данный момент имени у котенка нет, поэтому сотрудники Вентспилсской части VUGD призывают жителей придумать ему имя, оставив комментарий под постом Facebook.