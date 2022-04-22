Под завалами фермы нашли погибшего: возможно, он пытался украсть металл
Foto: Valsts policija

В результате несчастного случая, который произошел на этой неделе в Ливберзе, под завалами здания обнаружили тело мужчины 1992 г.р. Глава правления ООО Agrofirma Jelgava Эдгарс Силакалнс предполагает, что погибший пытался распилить и украсть металлические конструкции, что и привело к трагедии.

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"Парни хотели заработать себе на жизнь: распилили металлические конструкции, которые упали им на головы. Конечно, они хотели их украсть. Люди не подумали, что эти конструкции могут упасть. Это уму непостижимо", — сказал Силакалнс, опровергая версию о том, что в здании произошел взрыв.

Силакалнс считает, что человек, погибший в фермерском комплексе, таким образом сам выбрал свою судьбу.

"Мы постараемся убрать обрушившиеся конструкции. Если бы кто-то захотел купить этот комплекс и, например, развивать здесь свой бизнес, мы могли бы его продать", — сказал Силакалнс.

Следствие по делу продолжается.

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