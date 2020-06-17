Подделывая документы и используя чужие данные, чиновница присвоила шесть тысяч евро

Талсинский участок полиции Курземского регионального управления Государственной полиции закончил расследование дела, в рамках которого женщина, являясь должностным лицом, использовала свое служебное положение и доступ к данным клиентов, подделывала документы. За два года она произвела 68 перечислений и незаконно присвоила примерно шесть тысяч евро.

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Установлено, что в период с мая 2016 года по ноябрь 2018 года подозреваемая от имени клиентов писала заявления, указывая их данные и номера счетов, с просьбой обеспечить финансовую поддержку на покрытие транспортных расходов в случае обучения безработных.

Государственная полиция закончила расследование дела о мошенничестве, подделке документов и злонамеренном использовании служебного положения. За данное преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, принудительные работы или денежный штраф, а также запрет занимать определенные должности на срок до пяти лет. Меру наказания установит суд.