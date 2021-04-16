Подлог, взятки и "слив" секретной информации: БВБ просит предъявить двум полицейским обвинения в коррупции

Бюро внутренней безопасности (БВБ) просит прокуратуру предъявить обвинения в коррупции 11 лицам, в том числе двум сотрудникам Государственной полиции.

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Как указало бюро, два должностных лица Рижского регионального управления Госполиции занимались служебным подлогом и брали взятки, а один из них также разглашал секретную информацию.

БВБ получило доказательства того, что должностные лица, в обязанности которых входит контроль за исполнением мер пресечения и наказаний, неоднократно фальсифицировали документы в материалах контрольных дел, а также брали взятки за совершение этих незаконных действий, тем самым позволяя лицам не соблюдать меры пресечения и надзора.

Также один из сотрудников, используя информационные системы, предназначенные для выполнения служебных обязанностей, проверил без законного основания не связанную с исполнением служебных обязанностей информацию и передал полученные данные третьим лицам.

В первом квартале 2021 года БВБ возбудило 12 уголовных дел по преступлениям, совершенным сотрудниками МВД.